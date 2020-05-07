بنك القاهرة يوجه ميزانية إعلانات رمضان لدعم متضرري كورونا

كتبت- منال المصري:

قال بنك القاهرة، في بيان اليوم الخميس، إنه قرر توجيه مخصصات الحملات الإعلانية للبنك خلال شهر رمضان لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البنك أن ذلك يأتي من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية، ودعم القطاع الطبى في إطار الدور المجتمعي للبنك فى مواجهة كافة التحديات والظروف الاستثنائية.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إنه منذ بداية الأزمة اتخذ البنك العديد من الإجراءات للدعم المجتمعي، في خطوة تعكس أهمية مساندة خطط الدولة المصرية للتصدي لفيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للشرائح الأكثر تضررا.

وأضاف أن البنك ينتهج استراتيجية واضحة في مجال العمل المجتمعي تقوم على الدراسة الفعلية لاحتياجات المجتمع، وتطبيق معايير الاستدامة في كافة سياساته نحو تحقيق التنمية المجتمعية.

وتابع فايد أنه تم الاستفادة من تلك مخصصات الحملات الإعلانية في أوجه عديدة لمواجهة أزمة كورونا، ومن أبرزها مساندة خطط الدولة لدعم العمالة اليومية التي تأثرت نتيجة انتشار الفيروس.

وأوضح أن البنك ضخ 40 مليون جنيه لدعم العمالة اليومية المتضررة ومساندتها في تخطي الفترة الراهنة ضمن فعاليات المبادرة القومية التي أطلقها اتحاد بنوك مصر.

كما ساهم البنك بتجهيز مبنى للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا تابع لمؤسسة أهل مصر للتنمية، وتزويده بكافة الاحتياجات اللازمة لتقديم الدعم الطبي اللازم للمصابين، وذلك بطاقة استيعابية 200 سرير، وفقا لفايد.

وذكر فايد أن البنك وفر أيضا أجهزة تنفس صناعي لغرف العزل والرعاية المركزة بالمستشفيات الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات وخاصة محافظات الوجه القبلي للتعافي من فيروس كورونا الوبائي بالتعاون مع بنك الشفاء المصري.

ويشارك البنك في توفير الوقاية اللازمة للأطباء وطاقم التمريض المصري من خلال إمداد المستشفيات الأكثر احتياجا بالأطقم والكمامات الطبية الوقائية لتجنب العدوى لصالح مستشفيات القصر العيني، بحسب البيان.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك: "حرصنا على توفير المساعدات الغذائية العاجلة لنحو 10 آلاف أسرة من فئة العمالة غير المنتظمة والتي تأثرت بشكل كبير من الأحداث الراهنة بالتعاون مع بنك الطعام المصري".

كما وفر البنك الدعم الغذائي لنحو 2000 من الأسر الفقيرة بمنطقة نزلة السمان بالجيزة بالتعاون مع جمعية عيشة كريمة، بحسب فايد.

وأشار فايد إلى أن البنك حرص على مواصلة إطلاق مبادرته المجتمعية السنوية "قافلة الخير" للعام الثامن على التوالي، خلال شهر رمضان، وذلك من خلال توجيه المخصصات المالية للقافلة لتوفير 10 آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات وخاصة الوجه القبلي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

ويشارك البنك فى رعاية مبادرة "متطوعى شباب مصر" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتي تستهدف إطلاق حملات توعية مكثفة بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية لرفع درجة الوعي بين المواطنين بالطرق والإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقا لفايد

وامتدت مشاركات بنك القاهرة في ترميم المنازل المتضررة بمحافظة الوادي الجديد في ظل الظروف الجوية الاستثنائية التي شهدتها البلاد مؤخراً وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بحسب البيان.