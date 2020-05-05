بنك ناصر: صرف معاشات مايو يسير بانتظام وصرفنا 544.3 مليون جنيه حتى الآن

كتبت- ياسمين سليم:

قال شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة من البنك حتى مساء أمس بلغت نحو 544.3 مليون جنيه لأكثر من 252.6 ألف عميل.

وقال في بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء إن عملية صرف المعاشات منتظمة لليوم الرابع على التوالي بجميع فروع البنك- التابع للوزارة- والمنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأضاف فاروق أنه بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك تم تقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام منعا لزحام المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وقال فاروق إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وإداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء المعاملات البنكية والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات داخل الفروع.

وتابع أنه تم الحرص عى إتاحة أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والمرتبات منها الصرف من خلال 2000 منفذ من منافذ فوري بجانب كل منافذ فوري بلس وكذلك الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي التي تخص البنك أو البنوك الأأخرى.

وقال إنه تم توفير مقاعد انتظار خارج الفرع يراعي بها وجود مسافة بين العملاء لضمان عدم التكدس داخل الفرع هذا بالإضافة إلى تخصيص أحد العاملين بالبنك للقيام بعملية الصرف لكبار السن وذو الاحتياجات الخاصة في أماكن انتظارهم خارج الفرع.