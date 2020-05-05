البورصة تعود للصعود مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت البورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد يومين من التراجع الملحوظ، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.61% إلى مستوى 10144 نقطة.

كما صعد أيضا مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.02%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.53%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 واصل تراجعه الملحوظ لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث انخفض بنسبة 1.16% إلى مستوى 10081 نقطة.