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البورصة تعود للصعود مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:34 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
البورصة تعود للصعود مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت البورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد يومين من التراجع الملحوظ، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.61% إلى مستوى 10144 نقطة.

كما صعد أيضا مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.02%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.53%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 واصل تراجعه الملحوظ لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث انخفض بنسبة 1.16% إلى مستوى 10081 نقطة.

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