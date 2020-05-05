أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

أسعار الذهب العالمية تتراجع بسبب مخاوف تدهور العلاقات بين أمريكا والصين

11:33 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
أسعار الذهب العالمية تتراجع بسبب مخاوف تدهور العلاقات بين أمريكا والصين

سبائك ذهبية

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الثلاثاء، إذ طغت تحركات من جانب بعض الدول لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا على مخاوف بشأن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وقلصت الإقبال على المعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1700.14 دولار للأوقية بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش.

وهبط أيضا في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1706.10 دولار.

وانضمت إيطاليا والولايات المتحدة لمجموعة من الدول التي خففت إجراءات العزل أمس الاثنين لإعادة الحياة لاقتصاداتها.

ولكن يظل المستثمرون قلقين إزاء تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسوم جديدة على الصين بسبب تعاملها مع التفشي.

وارتفع الذهب الذي يُعد أصلا بديلا خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، 18% العام الماضي نتيجة حرب الرسوم الجمركية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وكسب الذهب أيضا 12% منذ بداية العام مع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة قرب الصفر وضخ تريليونات كتمويل عاجل للأسواق المالية في الولايات المتحدة.

وتبنت بنوك مركزية ودول أخرى إجراءات مماثلة لتحفيز الاقتصادات التي تضررت جراء الفيروس.

أسعار الذهب العالمية أمريكا الصين فيروس كورونا

الخبر التالى:

إطلاق مبادرة جديدة لتوفير السلع الغذائية للدول العربية في ظل كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6813

    عدد المصابين

  • 1632

    عدد المتعافين

  • 436

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3584174

    عدد المصابين

  • 1167991

    عدد المتعافين

  • 251575

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تقديم موعدها.. جداول صرف مرتبات مايو لموظفي الحكومة على 4 أيام