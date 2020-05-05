أسعار الذهب العالمية تتراجع بسبب مخاوف تدهور العلاقات بين أمريكا والصين

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الثلاثاء، إذ طغت تحركات من جانب بعض الدول لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا على مخاوف بشأن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وقلصت الإقبال على المعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1700.14 دولار للأوقية بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش.

وهبط أيضا في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1706.10 دولار.

وانضمت إيطاليا والولايات المتحدة لمجموعة من الدول التي خففت إجراءات العزل أمس الاثنين لإعادة الحياة لاقتصاداتها.

ولكن يظل المستثمرون قلقين إزاء تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسوم جديدة على الصين بسبب تعاملها مع التفشي.

وارتفع الذهب الذي يُعد أصلا بديلا خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، 18% العام الماضي نتيجة حرب الرسوم الجمركية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وكسب الذهب أيضا 12% منذ بداية العام مع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة قرب الصفر وضخ تريليونات كتمويل عاجل للأسواق المالية في الولايات المتحدة.

وتبنت بنوك مركزية ودول أخرى إجراءات مماثلة لتحفيز الاقتصادات التي تضررت جراء الفيروس.