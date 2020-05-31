أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه الأسبوع الماضي قبل إجازة عيد الفطر.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك، القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك البركة عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.