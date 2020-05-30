27 جنيها لكيلو البلطي.. تعرف على أسعار السمك اليوم بسوق الجملة
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور، مقارنة بأسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
واستقر سعر كيلو السمك البوري، اليوم السبت، ليتراوح ما بين 40 و50 جنيها، كما استقر سعر كيلو الجمبري، بين 300 و370 جنيها.
وبقى سعر كيلو السمك البلطي، ثابتا ليتراوح اليوم بين 24 و27 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق..
وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي اليوم بين 60 و 70 جنيها للكيلو وهو سعر الأمس.
واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.
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