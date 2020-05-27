توقعات بتراجع أسعار مواد البناء بعد قرار وقف التراخيص في المدن الكبرى

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأسمنت والحديد تشهد استقرارا في الأسواق منذ بداية شهر مايو الجاري.

وأضاف الزيني، أن التجار يتوقعون تراجع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بعد قرار الحكومة بوقف تراخيص البناء في المدن الكبرى.

وتابع الزيني، أن التجار ينتظرون بداية الشهر الجديد وعودة العمل بعد إجازة عيد الفطر لتحديد أسعار مواد البناء بالأسواق.

وأصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قراراً وزارياً بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى.

كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجاري ولمدة 6 أشهر.

ووفقا لقول الزيني، فإن متوسط سعر الطن بشركات الأسمنت يصل إلى750 جنيهًا، ويتراوح سعر الطن للمستهلك بين 750 جنيهًا و800 جنيه، منذ بداية مايو الجاري.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت.

وسجل متوسط سعر طن الحديد بين 9200 و9700 جنيه تسليم أرض المصنع، و9500 و9900 جنيه للمستهلك، وفقا للزيني.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وأثرت تداعيات أزمة كورونا على قطاع مواد البناء سواء في عملية الإنتاج أو الاستهلاك، حيث ينتظر العاملون بالقطاع انفراجه الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.