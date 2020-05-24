تعرف على أسعار الخضروات بسوق العبور في أول أيام عيد الفطر
كتبت- شيماء حفظي:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد، بسوق الجملة في العبور، في أول أيام عيد الفطر.
وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم بين 2 و 4.5 جنيه، وهو نفس سعر أمس، كما تراوح سعر البطاطس بين 1.7 و 2.7 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و 4.5 جنيه.
البطاطس بين 1.7 و 2.7 جنهيه.
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 جنيه و 4 جنيهات.
الفاصوليا بين 2 جنيه، و5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه.
الملوخية بين 3 و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و 5 جنيهات.
البامية 15 جنيها.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 5 و9 جنيهات.
الجوافة بين 5 و9 جنيهات.
الفراولة بين 4 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي 3 جنيهات و11 جنيها.
البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات.
المشمش بين 8 و12 جنيها.
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