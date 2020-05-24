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تعرف على أسعار الخضروات بسوق العبور في أول أيام عيد الفطر

10:50 ص الأحد 24 مايو 2020
تعرف على أسعار الخضروات بسوق العبور في أول أيام عيد الفطر

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد، بسوق الجملة في العبور، في أول أيام عيد الفطر.

وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم بين 2 و 4.5 جنيه، وهو نفس سعر أمس، كما تراوح سعر البطاطس بين 1.7 و 2.7 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4.5 جنيه.

البطاطس بين 1.7 و 2.7 جنهيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و 4 جنيهات.

الفاصوليا بين 2 جنيه، و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و 5 جنيهات.

البامية 15 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 3 جنيهات و11 جنيها.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات.

المشمش بين 8 و12 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور عيد الفطر

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