الضرائب: وضع خطة إدارة أزمة لتسريع تحصيل مستحقات الدولة

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة وضعت خطة لإدارة الأزمة بمركز كبار الممولين خلال الفترة الراهنة لسرعة تحصيل مستحقات الدولة من أجل الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع لعبد القادر مع قيادات مركز كبار الممولين التابع للمصلحة في ختام الزيارة التي أجراها للمركز بكافة قطاعاته، (دخل، وقيمة مضافة، وكسب عمل، ودمغة).

وذكر عبد القادر أن هذه الخطة تتمثل في عدة نقاط وهي الإسراع في عمل لجان داخلية في الملفات ذات المخاطر العالية وذات الحصيلة العالية، وسرعة إحالة الملفات التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها داخل مركز كبار الممولين إلى لجان الطعن واللجان الداخلية المتخصصة.

وأضاف أن هذه الخطة تتضمن كذلك سرعة الاتصال بالممولين وإنهاء كافة المنازعات وتذليل كافة العقبات وحثهم على حل جميع المشكلات المتعلقة بملفاتهم، وسرعة سداد المستحقات الضريبية لإمكانية الاستفادة من قانون التجاوز عن غرامات التأخير والذي في سبيله للصدور، وأيضا سرعة فحص الإقرارات ذات المخاطر العالية وذات الحصيلة المرتفعة.

وأوضح عبد القادر أنه تم التأكيد داخل خطة إدارة الأزمة التي تم وضعها على ضرورة اتخاذ الإجراءات الإحترازية الشديدة من قبل العاملين بالمركز، وكافة المتعاملين مع مركز كبار الممولين، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

واستهدفت زيارة رئيس مصلحة الضرائب للمركز، متابعة سير العمل بالمركز، والتعرف على المشكلات التى تواجه العاملين والعمل على حلها على الفور، وتشجيع العاملين على القيام بعملهم بكل دقة وكفاءة، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من جانب العاملين ومرتادي المركز.