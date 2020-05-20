البورصة تنخفض مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
10:30 ص الأربعاء 20 مايو 2020
كتب- مصطفى عيد:
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.23% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 10333 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.04%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.15%.
وكانت البورصة ارتفعت خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.76% إلى مستوى 10357 نقطة.
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