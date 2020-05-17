أرباح البنك الأهلي الكويتي مصر ترتفع 22% خلال الربع الأول من العام

كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي مصر بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 140 مليون جنيه على الرغم من الظروف الاستثنائية لانتشار وباء كورونا المستجد بحسب بيان صادر عن البنك اليوم الأحد .

وأشار البنك إلى أنه بلغت صافي الأرباح التشغيلية لذات الفترة 316 مليون جنيه، بزيادة قدرها 50% مقارنة بمبلغ 212 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وحققت ودائع العملاء والقروض بالبنك نموا بنسبة 2% مقارنة بذات الفترة من العام السابق حيث بلغت محفظة ودائع العملاء 28.7 مليار جنيه، وبلغ اجمالي محفظة القروض 19.9 مليار جنيه .

وقال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، "لقد تمكن البنك من الحفاظ على وتيرة النمو من خلال انطلاقة قوية خلال الربع الأول من عام 2020، محققاً معدلات نمو جيدة في كافة المؤشرات المالية بالرغم من الظروف الغير مسبوقة للسوق المصرفي المصري وحالة عدم الاستقرار التي يمر بها العالم نتيجة لانتشار وباء كورونا,

وقال: "تمكنا من الحفاظ على تماسكنا من خلال التواصل المستمر مع عملائنا وموظفينا وإيلاء القدر الأكبر من الاهتمام لدعم كافة شرائح العملاء لتخطي هذه الأزمة، واتاحة الخدمات المصرفية الرقمية، واتباع نهج متوازن بين الإقراض والمخاطر الائتمانية".

وطرح البنك مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة، كالقرض الشخصي للأطباء والذي يصل قيمته إلى 500 ألف جنيه مصري وبمعدل عائد تنافسي وفترة سداد مرنة تمتد إلى 60 شهراً، بالإضافة إلى التأمين على الحياة الاختياري للمقترض لكامل مبلغ القرض وذلك بالتعاون مع بعض شركات التأمين.