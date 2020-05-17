التضامن: غداً بدء صرف مساعات تكافل لمليوني أسرة

كتبت- ياسمين سليم:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غداً الاثنين، في صرف مساعدات المستفيدين من برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون أسرة بقيمة إجمالية ٩٢٠ مليون جنيه.

وقال بيان من الوزارة اليوم، إن الصرف يكون من خلال 4 آلاف مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يستمر أيضاً في الصرف خلال هذه الفترة مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بصرف مستحقاتهم.

وتتابع نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عملية صرف مساعدات برنامج كرامة التي استمرت على مدار يومي السبت والأحد ١٦ و١٧ مايو، وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها الوزيرة لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة لشهر مايو لمراعاة الاجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات.

وبحسب البيان، يبلغ عدد مستفيدي كرامة حوالي مليون و١٦٦ الف مستفيد بإجمالي قيمة حوالي ٥٢٤ مليون جنيه.

وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي ٣ مليون أسرة، بما يشمل حوالي ١٢ مليون فرد، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و٤٤٥ مليون جنيه، بحسب البيان.