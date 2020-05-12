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تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:15 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الطماطم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الطماطم والكوسة بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما ارتفعت أسعار كيلو الفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي 50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و4 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفاصوليا بين 2.5 و4.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية 30 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و8 جنيهات.

اليوسفي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الطماطم سوق العبور سوق الجملة أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

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