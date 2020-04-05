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تراجع البلطي و البوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

11:08 ص الأحد 05 أبريل 2020
تراجع البلطي و البوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 9 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 27 و29 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح بين 50 و60 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و150 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور سوق الجملة

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