شعبة السمك تكشف أسباب تراجع أسعار البلطي والبوري بسوق الجملة

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن وفرة المعروض من الأسماك وتراجع الإقبال على الشراء مع بداية شهر رمضان، ساهم في خفض سعر السمك البلطي والبوري في سوق الجملة خلال الأيام الماضية.

وأضاف جعفر، أن بعد موسم النسيم حتى شهر رمضان تنخفض أسعار الأسماك بالأسواق خلال هذه الفترة كل عام.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراجع كيلو السمك البلطي إلى سعر يتراوح بين 24 و27 جنيها مقابل 28 و32 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري إلى سعر يتراوح بين 33 و39 جنيها مقابل 40 و50 جنيها الأسبوع الماضي.

وتابع جعفر، أن سعر السمك البوري لم يشهد ارتفاعا هذا العام كما يحدث كل عام تزامنا مع موسم شم النسيم، وذلك بسبب كورونا.

وأضاف جعفر، أن خلال شهري مايو ويونيو المقبلين سينخفض سعر كيلو البلطي إلى 20 جنيها وأقل بسوق الجملة، نظرا لكثرة إنتاج مزارع الثروة السمكية في مصر خلال هذا التوقيت من كل عام.

وتنتج مصر كميات من الأسماك تتخطى المليون طن سنويا، ويتم تصدير كميات منها تتراوح بين 25 و30 ألف طن سنويا، وفقا لما قاله أيمن عمار، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمصراوي في وقت سابق.