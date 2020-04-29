أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

شعبة السمك تكشف أسباب تراجع أسعار البلطي والبوري بسوق الجملة

03:40 م الأربعاء 29 أبريل 2020
شعبة السمك تكشف أسباب تراجع أسعار البلطي والبوري بسوق الجملة

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:
قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن وفرة المعروض من الأسماك وتراجع الإقبال على الشراء مع بداية شهر رمضان، ساهم في خفض سعر السمك البلطي والبوري في سوق الجملة خلال الأيام الماضية.

وأضاف جعفر، أن بعد موسم النسيم حتى شهر رمضان تنخفض أسعار الأسماك بالأسواق خلال هذه الفترة كل عام.
وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراجع كيلو السمك البلطي إلى سعر يتراوح بين 24 و27 جنيها مقابل 28 و32 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري إلى سعر يتراوح بين 33 و39 جنيها مقابل 40 و50 جنيها الأسبوع الماضي.
وتابع جعفر، أن سعر السمك البوري لم يشهد ارتفاعا هذا العام كما يحدث كل عام تزامنا مع موسم شم النسيم، وذلك بسبب كورونا.
وأضاف جعفر، أن خلال شهري مايو ويونيو المقبلين سينخفض سعر كيلو البلطي إلى 20 جنيها وأقل بسوق الجملة، نظرا لكثرة إنتاج مزارع الثروة السمكية في مصر خلال هذا التوقيت من كل عام.

وتنتج مصر كميات من الأسماك تتخطى المليون طن سنويا، ويتم تصدير كميات منها تتراوح بين 25 و30 ألف طن سنويا، وفقا لما قاله أيمن عمار، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الأسماك أحمد جعفر السمك البلطي السمك البوري

الخبر التالى:

الضرائب تمد مهلة تقديم إقرار فبراير إلكترونيا إلى 10 مايو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5042

    عدد المصابين

  • 1669

    عدد المتعافين

  • 359

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3062557

    عدد المصابين

  • 906022

    عدد المتعافين

  • 212221

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • الآن من5:00 م - 6:00 م

    حب عمري

    على قناة روتانا دراما- عرض أول

  • الآن من5:30 م - 6:00 م

    ونسني

    حصري على قناة mbc مصر- عرض أول

الساعة التالية

  • الآن من6:30 م - 7:30 م

    فلانتينو

    حصري على قناة dmc- عرض أول

  • الآن من6:30 م - 7:30 م

    خيانة عهد

    على قناة الحياة- عرض أول

  • الآن من6:30 م - 7:30 م

    رجالة البيت

    على قناة cbc- عرض أول

  • الآن من6:30 م - 7:30 م

    سلطانة المعز

    حصري على قناة النهار- عرض أول

  • الآن من6:30 م - 7:30 م

    عمر ودياب

    على قناة on- عرض أول

  • الآن من6:00 م - 7:00 م

    يا أنا يا جدو

    حصري على قناة روتانا دراما- عرض أول

الساعة السابقة