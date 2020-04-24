التجاري الدولي يستحوذ على 51% من بنك Mayfair Bank بـ 35.35 مليون دولار

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، الانتهاء رسميا من إتمام صفقة الاستحواذ على نسبة 51% من بنكBank Mayfair (بنك –CIB Bank Mayfair حاليا، بحسب بيان من البنك اليوم الجمعة.

وأضاف البنك، أن ذلك بعد موافقة مجلسي إدارة كلا البنكين والحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة وعلى رأسها موافقة البنكين المركزيين المصري والكيني.

وأشار البنك إلى أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 35.35 مليون دولار سيتم استخدامها في زيادة رأس مال Mayfair CIB Bank.

وتأتي خطوة الاستحواذ مكملةً لخطط البنك التوسعية في أفريقيا والتي يسعى البنك من خلالها إلى استطلاع وتقييم فرص الاستثمار المتاحة في القارة الأفريقية له ولعملائه والاستفادة من جهود التكامل الإقليمي والقاري ودعم التجارة البينية بين دول القارة خاصة في ظل عضوية مصر وكينيا للسوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية (الكوميسا) واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي –مصر،: "إن استراتيجية البنك للتوسع في القارة الأفريقية قائمة على ثقتنا فيما تتيحه قارتنا من فرص نمو واعدة".

وأكد أن كينيا تمثل أول عملية استحواذ للبنك خارج مصر وتعكس هذه الخطوة إلتزامنا نحو زيادة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها وتعد هذه الشراكة أحد السبل لتبادل الخبرات بين السوقين ونتطلع لآفاق التعاون التي ستثمرها هذه الشراكة.

وقال أنجاي باتيل رئيس مجلس إدارة " Bank Limited Mayfair - CIB "، أنه: "تم تأسيس شراكتنا مع البنك التجاري الدولي - مصر بناء على أوجه التكامل والتناسق التي نراها في هذه التعاون حيث أن البنك التجاري الدولي - مصر سوف يضيف خبرته المصرفية الواسعة إلى خبرة بنك مايفير العميقة بالسوق المحلي، والتي تعد عناصر أساسية للنجاح ستعود بالنفع على جميع الأطراف".

وقال حسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر، قائلاً: "نتطلع إلى تحقيق عوائد لجميع المساهمين والعملاء من خلال شراكة Bank Limited Mayfair - CIB ".

وأضاف أن" هدفنا هو توطيد التبادل التجاري بين مصر وكينيا والدول المجاورة لها من ناحية وتسهيل وجود الشركات المصرية والدولية في كينيا من ناحية أخرى، مع المساهمة في نمو الشركات الكينية".