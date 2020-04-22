جهاز تنظيم سوق الغاز يبحث كود تشغيل منظومة نقل الغاز تمهيدا لتطبيقه



كتب- مصطفى عيد:

بحث مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، برئاسة طارق الملا وزير البترول، كود تشغيل منظومة نقل الغاز والغرض منه تمهيدا للتطبيق كآلية رئيسية فى تنظيم عمل سوق تداول الغاز في مصر.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، يهدف إقرار كود تشغيل المنظومة إلى خلق سوق تنافسي لنقل الغاز، ووضع مبادئ موحدة للكيانات العاملة بالسوق وملاك ومشغل شبكة نقل الغاز للسماح باستخدام منظومة النقل دون تمييز.

وقال وزير البترول خلال الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، إن أهمية كود تشغيل شبكة نقل الغاز تتمثل في أنه يمثل مجموعة القواعد الفنية والتجارية لأسس استخدام منظومة النقل بين مشغل المنظومة ومستخدميها وفقاً لقانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية.

وأضاف أن إقرار كود تشغيل المنظومة سيسمح بإتاحة دخول أطراف جديدة للسوق وهو ما يمهد لتحقيق التنافسية وفق مبادئ الشفافية والعدالة وعدم التمييز والمساواة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز.

وقال كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم سوق الغاز، إنه طبقا لأهداف الجهاز لتنظيم العلاقة بين المشاركين في سوق تداول الغاز، نص القانون ولائحته التنفيذية على ضرورة إقرار كود تشغيل منظومة نقل الغاز، بعد التشاور مع مشغلي الشبكة وبعد صدور تراخيص الكيانات العاملة في سوق الغاز ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع.

وأضاف أنه كان لزاما إقرار كود النقل باعتباره مجموعة القواعد الموحدة التي تشكل أساس العلاقات الفنية والتجارية لاستخدام منظومة نقل وتداول الغاز.



وأشار كارم محمود إلى أن هذا الكود يحتوي على توصيف منظومة نقل الغاز بكافة ملحقاتها، ونظام المراقبة والتحكم، وحقوق وواجبات المستخدمين للشبكة ومشغليها وملاكها، والخدمات الفنية المقدمة من حجز السعات والأنظمة التشغيلية وقياسات الغاز.

وذكر أن الكود يتضمن أيضا الحفاظ على الاتزان المادي والتجاري بالشبكة، وخطة الطوارئ بما يحقق التشغيل الآمن للشبكة القومية للغاز التي تعد أهم شرايين نقل الغاز.