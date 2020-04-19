"تنمية المشروعات" يصدر دليلا لوقاية العاملين بالبنية الأساسية من كورونا

كتب- مصطفى عيد:

قال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان اليوم الأحد، إنه أصدر دليلا استرشاديا جديدا يتضمن عددا من الإجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين في مشروعات تطوير البنية الأساسية والتي ينفذها الجهاز بالتعاون مع الجهات الوسيطة بمختلف المحافظات.

وأضاف الجهاز أن إصدار هذا الدليل استكمالا لمبادرته في إصدار برامج وقائية لحماية العاملين في مختلف أنواع المشروعات من فيروس كورونا المستجد.

وذكر أنه عمم الدليل الوقائي على كافة المسئولين المعنيين بالمحافظات ووحدات إدارة مشروعات البنية الأساسية والمتعاملين معهم من الجهات الوسيطة والمقاولين المسئولين عن تنفيذها لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات الوقائية بمواقع العمل الميداني لضمان سلامة كافة العاملين بهذه المشروعات وبما يتناسب مع بيئة العمل في قطاع المقاولات.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، إن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار حرص الجهاز على وقاية وحماية العمالة المشاركة في تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية التي ينفذها الجهاز بمختلف المحافظات، وتأكيدا على استمرار العمل في هذه المشروعات وتنفيذها وفقا للبرامج الزمنية المتفق عليها مع الجهات المانحة.

وأضافت أن إصدار هذا الدليل يأتي مع الالتزام الكامل بالضوابط التي أقرتها الحكومة المصرية والمتمثلة في عدم المساس بأجور العاملين في هذه المشروعات ومراعاة ساعات العمل الرسمية بما يتفق مع مواعيد الحظر المعلنة.

وأكدت نيفين جامع أن الجهاز يعمل بكامل طاقته لضمان استمرار العمل بكافة قطاعات المشروعات المستفيدة منه سواء كان قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو قطاع مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة العاملين بهذه المشروعات.

وقال مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز ينفذ حاليا مشروعات منحة بنك الاستثمار الأوروبي والتي تهدف إلى تنفيذ حزمة مشروعات متكاملة لتحسين وتطوير عناصر البنية الأساسية والخدمات المجتمعية بالمناطق المحرومة من تلك الخدمات.

وأضاف أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة بهذه المناطق، وخلق البيئة الداعمة والملائمة لنمو المشروعات الصغيرة بها.

وذكر مسعود أن هذه المنحة تقدر قيمتها بـ 15 مليون يورو، ويجري تنفيذ مشروعاتها في 6 محافظات وهي الإسكندرية، وأسيوط، والجيزة، والمنوفية، وبورسعيد، والشرقية، والتي من المقدر أن توفر خلال تنفيذها 321 ألف يومية عمل.

وأشار إلي ان الجهاز سينشر الدليل للعاملين في مشروعات تطوير البنية الأساسية على موقعه الالكتروني، حتى يستفيد منه كافة المسئولين عن مواقع العمل في قطاع المقاولات ومشروعات الأشغال العامة والأنشطة المماثلة.