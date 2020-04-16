"إيتيدا" تبدأ صرف المساندة التصديرية للدفعة الأولى من الشركات المستفيدة

كتب- علاء حجاج:

بدأت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، اليوم الخميس، إجراءات صرف مستحقات المجموعة الأولى من الشركات المستفيدة من الدورة العاشرة لبرنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت الهيئة أن 25 شركات ستحصل على مستحقاتها بإجمالي مبلغ 5 ملايين و170 ألف جنيه، وذلك بعد أن قامت الهيئة والمراجع الخارجي للبرنامج بمراجعة واعتماد مستنداتها.

وتتضمن الدفعة الأولى 5 شركات من فئة الشركات متناهية الصغر، و20 شركة صغيرة من إجمالي 110 شركة اشتركت في البرنامج حتى الآن.

وعجلت الهيئة إجراءات صرف المساندة التصديرية لتبدأ في شهر أبريل الجاري على أن تكون أسبقية الصرف للشركات متناهية الصغر والصغيرة كأحد الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة الاتصالات لإنعاش سوق تكنولوجيا المعلومات ومساندة الشركات العاملة بالقطاع لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.