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ارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 15-4-2020

11:54 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
ارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 15-4-2020

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري 8 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 25 و29 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم، بين 50 و60 جنيها، وسعر كيلو الجمبري الممتاز بين 220 جنيه و260 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكالماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها، كما بلغ سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و160 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البوري السمك البلطي

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