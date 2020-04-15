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الطماطم تواصل تراجعها.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

11:53 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
الطماطم تواصل تراجعها.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

سوق خضراوات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والفاصوليا والباذنجان البلدي بين 40 قرشت وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وفي المقابل ارتفعت أسعار البصل والكوسة 50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات الموقع.

واستقر عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الليمون البلدي جنيها واحدا، ليتراوح بين 4 جنيهات و13 جنيها، وفقا لبيانات سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.65 و3.5 جنيه، بتراجع 40 قرشا.

البطاطس بين 1.7 و 2.5 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3.5 جنيه و 6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و 9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و13 جنيها.

سوق خضراوات أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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