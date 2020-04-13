لجنة "وزراء المالية الأفارقة" تبحث خطوات إنشاء صندوق لمكافحة آثار كورونا

كتب- مصطفى عيد:

بحثت لجنة وزراء المالية الأفارقة الخمسة عشر "F15"، خلال اجتماع لها عبر تقنية "Teleconference"، الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل قرارات هيئة مكتب الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي، الخاصة بإنشاء صندوق على المستوى القاري لمكافحة آثار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، قال محمد معيط وزير المالية، خلال الاجتماع، إنه لابد من تعزيز التعاون القاري لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاديات الدول الأفريقية؛ بما يسهم في احتواء الآثار السلبية لهذه الأزمة.

وتضمن الاجتماع عرضا للإجراءات والتدابير الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية التي اتخذتها الدول الأعضاء لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، تعزيزا لتبادل الخبرات.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث تحديد استراتيجية على المستوى القاري لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية للأزمة والتخفيف من آثارها، بالإضافة إلى اتخاذ موقف أفريقي موحد بهذا الشأن في المحافل الدولية، وعلى رأسها الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين المزمع انعقادها خلال الفترات المقبلة.

واتفق الحضور على استمرار الاجتماعات بشكل دوري عبر تقنية «Teleconference» لمتابعة تطورات الموقف والإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع الآثار السلبية لانتشار الفيروس.

وشارك في الاجتماع فيرا سونجوي السكرتيرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وفيكتور هاريسون مفوض الشئون الاقتصادية للاتحاد الأفريقي، وأميرة الفاضل مفوضة الشئون الاجتماعية للاتحاد الأفريقي، وجون نيكنجاسونج مدير المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.