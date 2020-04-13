زيادة أسعار 6 أصناف من الخضراوات في سوق العبور اليوم الاثنين 13-4-2020

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضراوات بين 25 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بسوق العبور، مقارنة بأسعار أمس.

وفي المقابل تراجعت أسعار الطماطم والفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي بين 60 قرشا و4 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، بحسب بيانات الموقع الرسمي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 60 قرشا.

البطاطس بين 2 و 2.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 3 و9 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه ، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 6.5 و8.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4 و 6 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الملوخية بين 5 جنيهات و 5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات، بزيادة جنيه.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و 9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و12 جنيها.