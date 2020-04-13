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اليوم.. بدء صرف منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بفروع البنك الزراعي

10:53 ص الإثنين 13 أبريل 2020
اليوم.. بدء صرف منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بفروع البنك الزراعي

البنك الزراعي المصري

كتبت- منال المصري:

يبدأ البنك الزراعي المصري، اليوم الاثنين، صرف منحة بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لعدد 480 ألف عميل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر مؤخرا صرف منحة بقيمة 500 جنيه شهريا للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر، لمساعدة هذه الفئة من المواطنين على مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، لمصراوي، في وقت سابق، إنه سيتم توزيع صرف المنحة لهذا العدد من العملاء على 4 أيام.

وأضاف فاروق أن العميل يصله رسالة بموعد الصرف وذلك اعتبارا من أمس الأحد، ويتعين على العميل الحضور إلى البنك بأصل الرقم القومي وكذلك صورة له، وسيقوم البنك بتسليم بطاقة ميزة للعميل وذلك لتدعيم الشمول المالي.

وذكر أنه على المواطن أن يتوجه في الموعد المحدد له إلى أقرب فرع من فروع البنك الزراعي المتوافرة في جميع أنحاء الجمهورية، بأكثر من 1000 فرع لصرف المنحة، وذلك وفقا لمكان الإقامة الخاص بالمواطن.

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