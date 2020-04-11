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تراجع البلطي والبوري والكابوريا..أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم

11:19 ص السبت 11 أبريل 2020
تراجع البلطي والبوري والكابوريا..أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

كتب-علاء حجاج:

شهدت أسعار السمك، تراجعا كبيرا في سوق العبور، اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس، خاصة الجمبري والبوري.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، بقيمة 4 جنيهات، ليتراوح اليوم السبت بين 24 و 26 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

واستقر سعر الجمبري الممتاز ليتراوح بين 210 جنيهات و290 جنيها، اليوم السبت.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري، اليوم السبت 10 جنيهات، ليتراوح بين 45 و51 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا، 20 جنيها ليتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكالماري ليتراوح اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها.

واستقر اليوم السبت سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 50 و 70 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الأسماك سوق العبور

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