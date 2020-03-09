الدولار يواصل ارتفاعه بنهاية التعاملات.. ويصعد 7 قروش في البنوك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 7 قروش خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوله أمس، ليصل إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه لليبع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأرجع مصرفيون أسباب صعود الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية إلى عدة أسباب منها تخارج المستثمرين الأجانب من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية بالأسواق الناشئة وبينهم مصر بسبب انهيار الأسواق العالمية تأثرا بمخاوف انتشار فيروس كورونا عالميًا.

وبحسب مصرفيون تحدثوا لمصراوي فإن ارتفاع الدولار لا يرتبط بأسباب اقتصادية تتعلق بمصر ولكن بسبب تداعيات وضغوط اقتصادية خارجية ناجمة من تخوفات تداعيات فيروس كورونا.

وزاد سعر الدولار 6 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار 7 قروش في بنك القاهرة إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية 8 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الأمريكية 6 قروش في بنكي التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الأمريكية 8 قروش قناة السويس إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 7 قروش في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية 5 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.66 جنيه، و15.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

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مصرفيون: ارتفاع الدولار أمام الجنيه بسبب خروج بعض استثمارات الأجانب