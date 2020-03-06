أسعار العملات أمام الجنيه في أسبوع "صعود الدولار"

كتبت - شيماء حفظي:

تراجع سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 50.77 جنيه للشراء و51.34 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو أمس الخميس 17.33 جنيه للشراء و17.56 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس 20.04 جنيه للشراء و20.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطري أمس الخميس 4.1 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.24جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمس الخميس 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع مقابل 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع الخميس الماضي.