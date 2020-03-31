الاتصالات: تفعيل خط ساخن لتلقي شكاوى العاملين بالسياحة

كتب- علاء حجاج:

عقد وزيرا السياحة والاتصالات، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين والعمل على دعم قطاع السياحة والآثار تقنياً خلال فترة الأزمة الحالية.

واتفق الوزيران خلال الاجتماع على تفعيل خط ساخن خلال الأيام القادمة لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي، بحسب بيان من وزارة الاتصالات الثلاثاء.

وقال خالد العناني وزير السياحة والآثار، في البيان إن الخط الساخن الذي سيتم تفعيله للعاملين بالقطاع السياحي، بمثابة منفذ وآلية تواصل سريعة وبسيطة معهم ليتم الاستماع إلى أفكارهم وآرائهم وشكواهم.

وأضاف العناني، أنه سيتم التعاون بين الوزارتين في استحداث خدمة جديدة للتواصل مع السائحين خلال تواجدهم في مصر، وتقديم الرد على استفساراتهم من خلال مركز اتصال "كول سنتر"، وتطبيق عبر المحمول.

وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم تفعيل الخط الساخن وتشكيل فريق من مقدمي خدمة الاستفسارات للعاملين بالسياحة من مراكز الشركة المصرية للاتصالات لبدء العمل بالتعاون الوثيق مع وزارة السياحة والآثار.

وأكد طلعت على أن هناك تعاون مستمر بين الوزارتين من أجل إطلاق عدد من المبادرات فور تخطي الفترة الراهنة وعودة النشاط السياحي مرة أخرى.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام التقنيات الرقمية في الترويج للنشاط السياحي والتراث المصري، وتوفير آليات للتواصل مع السائحين، والتعرف على استفساراتهم ومقترحاتهم، وتحليل هذه البيانات من أجل التوصل إلى رؤية متكاملة تساهم في دعم صُنع القرار.