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في إجازة منذ 19 مارس.. البنك العقاري يعلن إصابة موظف بفيروس كورونا

12:08 م الثلاثاء 31 مارس 2020
في إجازة منذ 19 مارس.. البنك العقاري يعلن إصابة موظف بفيروس كورونا

البنك العقاري

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك العقارى المصري العربي، ظهور حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد لأحد الموظفين بقطاع التمويل العقاري بمقر المشهدي بوسط القاهرة (مقر إداري)، والذي كان في إجازة منذ 19 مارس الجاري ضمن خطة البنك نحو تخفيض العمالة بالبنك.

وقال البنك في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه تقرر إخلاء المبنى بالكامل بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد المقبل الخامس من أبريل، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية السريعة وتعقيم المبنى، ضمانا لصحة وسلامة العاملين بالبنك والعملاء، بما يعد التزاما من البنك نحو تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن.

وأضاف البنك أنه يجري متابعة حالة الموظف المصاب بالفيروس، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له وفقا والإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، معربا عن تمنيات مجلس الإدارة وجميع العاملين بالبنك بالشفاء العاجل له.

وأشار البنك إلى أن إعلان إصابة الموظف يأتي ضوء حرص مجلس الإدارة على الالتزام بأقصى درجات الشفافية والمصداقية مع عملائه والموظفين بالبنك، وفي ضوء حرص إدارة البنك العليا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن البنك المركزي ووزارة الصحة فور صدورها تجاه فيروس كورونا.

البنك العقاري فيروس كورونا التمويل العقاري تخفيض العمالة

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