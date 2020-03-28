أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور

كتب-علاء حجاج:

استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق الجملة، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة، بين 27 و33 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الجمبري الممتاز اليوم بين 300 جنيه و360 جنيها.

فيما سجل سعر كيلو السمك البوري استقرار، ليتراوح اليوم بين 40 و 46 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

وسجلت أسعار الكابوريا اليوم استقراراً في الأسعار ليتراوح بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكالماري استقرارا ليتراوح اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 50 و66 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.