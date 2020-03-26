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ارتفاع البوري والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

10:33 ص الخميس 26 مارس 2020
ارتفاع البوري والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك في سوق العبور


كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 29 و33 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و160 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور المأكولات البحرية

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