كتبت- شيماء حفظي:

ناشدت جمعية رجال الأعمال المصريين، الشركات الأعضاء بها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والذي اجتاح مختلف دول العالم في الشهور الأخيرة، بحسب بيان من الجمعية اليوم الأربعاء.

وأكد مجلس إدارة الجمعية، برئاسة علي عيسى، ضرورة نشر أصحاب الشركات والمصانع الوعي بين العمال والموظفين بالإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار الفيروس، وتقديم كافة أنواع الدعم للعاملين بالقطاع الخاص من أجل العبور من تلك الأزمة غير المسبوقة التي يواجهها العالم.

وقالت الجمعية في بيانها: "نظرا لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وبناءً على ما أعلنته القيادة السياسية أمس بالالتزام بها خلال الأسبوعين القادمين، فإن الجمعيه تناشد الأعضاء باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة بشركاتهم، ونشر الوعي الكامل لدى العاملين معهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم إذا اقتضى الأمر حتى تعبر مصرنا الحبيبة تلك الأزمة غير المسبوقة التي يواجهها العالم أجمع".

وأعلنت الحكومة عدد من القرارات الجديدة أمس ويبدأ تطبيقها من اليوم ضمن الإجراءات الاحتزارية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، منها حظر تجول المواطنين في الطرق العامة بدءا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين.

كما تضمنت هذه القرارات غلق جميع المحلات التجارية والحرفية- عدا بعض الأنشطة الأساسية- من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحا على أن تطبق الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت، وأيضا وقف تقديم الخدمات الحكومية التي تقدم للجمهور عدا الخدمات الصحية.