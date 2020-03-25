أسعار الذهب العالمي تنخفض 1% بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب عالميا، اليوم الأربعاء، بعد أن صعدت بقوة في الجلسة السابقة إذ يطغى تدافع صوب السيولة على التفاؤل المحيط باتفاق الحكومة الأمريكية مع الكونجرس على حزمة تحفيز هائلة لتخفيف العبء الاقتصادي لوباء فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وفي جلسة اتسمت بالتقلب، نزل الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1594.18 دولار للأوقية بحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش بعدما صعد بما يصل إلى 1.6% في وقت سابق أمس الأربعاء.

وكان المعدن النفيس قفز أكثر من 3%، الثلاثاء الماضي.

وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1664.80 دولار.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إنه تم التوصل لاتفاق على حزمة التحفيز المالي التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار وإنها ستخضع للتصويت في وقت لاحق من أمس الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.9% إلى 1968.80 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 2.6% إلى 726.61 دولار.

وارتفع المعدنان أكثر من 10% في الجلسة السابقة بفعل تطبيق حالة العزل في جنوب إفريقيا وهي منتج كبير.