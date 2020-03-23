كرة القدم في مهب كورونا.. خسائر بالمليارات والبريمرليج الأسوأ

إعداد- ياسمين سليم:

اهتز عالم الرياضة بطريقة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية مع انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكره تقرير لـ " Sports Business Institute" المعني بدراسات وأبحاث الرياضية.

وقال تقريره المنشور على موقعه الإلكتروني إن فيروس كورونا خلف ملاعب فارغة، ومشجعين تحت الحجر الصحي وعقود رعاية معطلة.

وتأثر دوري كرة السلة الأمريكي "NBA" الشهير، والدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي لكرة القدم، فضلًا عن بطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة يورو 2020، وبطولة الاستاذة للجولف في 2020 وسباقات الفورميلا ون، بحسب التقرير.

خسائر بالمليارات في أمريكا

وقدرت مجلة فوربس الخسائر الرياضية في أمريكا بنحو 5 مليارات دولار، خلال الشهرين المقبلين، وتتضمن مبيعات التذاكر والامتيازات وحقوق الرعاية وحقوق البث التلفزيوني وهي أهم الموارد لصناعة الرياضة والتي ستتأثر بسبب فيروس كورونا.

وقدر التقرير خسائر بطولة البيسبول الأمريكية بنحو ملياري دولار، لتشكل 40% من خسائر الرياضة هناك، فيما ستقدر خسائر دوري السلة الأمريكي بنحو 1.2 مليار دولار ودوري كرة القدم بنحو 900 مليون دولار.

كرة القدم الأوروبية في مهب الريح

ووفقًا لتقرير لشركة KPMG للاستشارات المالية، فإن المسابقات الرياضية في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، قد يخسرون نحو 4 مليارات يورو إذا توقفت كرة القدم.

ويتوقع التقرير أن تكون مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" الأكثر خسارة جراء فيروس كورونا بأكثر من 1.25 مليار يورو، يليه الدور الإسباني لكرة القدم بأكثر من 950 مليون يورو.

وبحسب التقرير فإن الدوري الألماني والإيطالي لكرة القدم والدوري الفرنسي من المتوقع أن يوجهوا خسارة بأكثر من 750 مليون يورو و650 مليون يورو و400 مليون يورو على التوالي.

وتعود هذه الخسائر بعد توقف الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني، والتي من المتوقع أن تعاني جراء تفشي الفيروس.

وبحسب موقع "ذي أثليتيك" فإن أندية الدوري الإنجليزي سيكون عليها إعادة نحو 762 مليون جنيه إسترليني من حقوق البث التلفزيوني في حال إلغاء المسابقة.

وأوقف الدوري الإنجليزي مسابقته حتى نهاية إبريل المقبل، في إطار السعي لمنع تفشي كورونا.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد باعت حقوق بث المباريات خلال الفترة من 2019 غلى 2022 مقابل 9.200 مليار جنيه إسترليني داخل وخارج بريطانيا.

وتوقفت المسابقات الرياضية منذ بداية الشهر الحالي بعدما تفشي فيروس كورونا المستجد في عدد من أنحاء العالم، وتسبب في إصاباب الآلاف ضمنها رياضيين.