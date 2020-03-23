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100 % إلكترونيا.. بنك مصر: 1.7 مليار جنيه مبيعات شهادة 15% في أول يوم

01:00 م الإثنين 23 مارس 2020
100 % إلكترونيا.. بنك مصر: 1.7 مليار جنيه مبيعات شهادة 15% في أول يوم

محمد-الإتربى

كتبت منال المصري:

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدراة بنك مصر، لمصراوي، إن مبيعات شهادة الـ 15% بلغت 1.7 مليار جنيه في أول يوم من طرحها أمس الأحد.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، أمس الأحد، طرح شهادة الادخار الجديدة ذات أجل عام واحد بعائد 15% هو الأعلى في مصر، حيث يقدم البنكان الشهادة إلكترونيًا، أي من خلال خدمات الإنترنت بانكنج أو الموبيل بنكنج، وذلك حرصًا من البنكين على عدم التكدس في فروعه.

وقال الإتربي في تصريحات لمصراوي أن نسبة 100% من المبيعات تمت إلكترونيًا عبر الإنترنت والموبيل بانكنج وبالتليفون بخدمة عملاء البنك.

وقال البنك في بيان أول أمس الجمعة إنه يمكن لعملاء بنك مصر الحاليين شراء الشهادات من خلال مركز الاتصال 19888، والإنترنت والموبايل البنكيBM Online، ومتاح شرائها لعدة أشهر قادمة، وذلك حرصا من البنك على عدم التكدس في فروعه وتفعيلا لمبادرة "احمي نفسك .. احمي بلدك".

وبحسب البنك فإنه فيما يتعلق بالعملاء الجدد يتم التحويل من بنك العميل إلى بنك مصر على رقم حساب سيتم إرساله لجميع البنوك العاملة في مصر مع التأكيد على إضافة الغرض من التحويل ربط شهادة ابن مصر و رقم بطاقة العميل و رقم محمول العميل) على أن لا يتم قبول التحويل دون البيانات المطلوبة.

وأضاف أنه سيتم إرسال رسالة تأكيد استقبال الطلبات في اليوم التالي، مشيرًا إلى أنه لا يقبل الإيداعات النقدية لربط الشهادات.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر. ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة. ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقا لقواعد الاستراداد والشروط والأحكام المنظمة.

محمد الإتربي بنك مصر بنك الأهلي شهادة الادخار

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