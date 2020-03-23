الدولار يحتفظ بمكاسبه أمام معظم العملات وينخفض أمام اليورو والين

القاهرة- وكالات:

احتفظ الدولار بمكاسبه أمام معظم العملات عالميا، اليوم الاثنين، إذ أدى تراجع جديد للأسهم إلى التدافع صوب السيولة، لكنه انخفض أمام اليورو والين مع فشل المشرعين الأمريكيين في إقرار حزمة تحفيز لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

ولم يتمكن المشرعون في واشنطن من إقرار إجراءات التحفيز أمس الأحد، وتجادل الجمهوريون والديمقراطيون بشأن تفاصيل حزمة الإنفاق المقترحة بقيمة تريليون دولار.

وتقلب الدولار أمام الين بين المكسب والخسارة لكنه انخفض في أحدث تعاملات 0.6% إلى 110.7 ين.

وارتفع الدولار في البداية أمام اليورو ليبلغ أعلى سعر له منذ أبريل 2017 ثم قلص خسائره ليهوي 0.4% إلى 1.0737 دولار لليورو.

لكن العملة الأمريكية عززت مكاسبها أمام عملات أخرى، حيث صعد الدولار 0.1% أمام الجنيه الاسترليني إلى 1.1657 دولار ليقترب من أعلى سعر له منذ عام 1985 على الأقل.

واقترب الدولار من أعلى سعر له منذ سنوات عديدة أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، حيث دفعت التكاليف الاقتصادية للعزل المنزلي بالأسهم في نيوزيلندا إلى أكبر تراجع لها على الإطلاق خلال يوم.