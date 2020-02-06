منتصر: نبحث تسوية مديونية 2.5 مليار جنيه على "النقل العام" مقابل أراضٍ

كتبت- منال المصري:

كشف محمود منتصر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، عن أن البنك يبحث تسوية مديونيات متعثرة بقيمة 3 مليارات جنيه على هيئة النقل العام، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال منتصر لمصراوي، إن هيئة النقل العام عرضت 4 قطع أراضٍ على البنك مقابل مبادلة مديونيتها البالغة 2.5 مليار جنيه، وجاري تشكيل لجنة لتقييم قطع الأراضي وتسوية ما يقابلها من مديونية هيئة النقل.

وأضاف أن البنك يبحث أيضا تسوية مديونية على الشركة القابضة الغذائية بقيمة 500 مليون جنيه مقابل مبادلة أصول تابعة للقابضة تمهيدا لنقل ملكيتها للبنك لتسوية ما يقابلها من مديونية.

وكان محمود منتصر نائب قال لمصراوي، في وقت سابق، إن البنك بدأ معاينة وتقييم 6 قطع أراضٍ مملوكة لهيئة السكة الحديد لمبادلتها بديون مستحقة للبنك بقيمة 20 مليار جنيه.

ويصل إجمالي مستحقات بنك الاستثمار القومي لدى الجهات الحكومية حتى يونيو الماضي إلى 260 مليار جنيه.