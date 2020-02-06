أكثر الكلمات إنتشاراً

عزل ترامب نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس سد النهضة أسعار الذهب

تعرف على 10 مصريات ضمن أقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط

11:39 ص الخميس 06 فبراير 2020
تعرف على 10 مصريات ضمن أقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط

باكينام كفافي ضمن قائمة فوربس

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت مجلة فوربس قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط في 2020، والتي تضم القائمة رائدات أعمال من 23 جنسية يمثلن 28 قطاعًا مختلفًا.

وضمت القائمة 10 سيدات أعمال مصريات، يعملن في مجال الأعمال، ويشغلن مناصب قيادة في الشركات والبنوك والمؤسسات.

ويبرز الفيديوجرافيك، المصريات العشر في القائمة، بمراكزهن في الترتيب، ومناصبهن.

مجلة فوربس الشرق الأوسط رائدات أعمال
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"حر وبرد وأمطار ورمال".. ننشر تفاصيل 5 أيام من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية