تعرف على 10 مصريات ضمن أقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت مجلة فوربس قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط في 2020، والتي تضم القائمة رائدات أعمال من 23 جنسية يمثلن 28 قطاعًا مختلفًا.

وضمت القائمة 10 سيدات أعمال مصريات، يعملن في مجال الأعمال، ويشغلن مناصب قيادة في الشركات والبنوك والمؤسسات.

ويبرز الفيديوجرافيك، المصريات العشر في القائمة، بمراكزهن في الترتيب، ومناصبهن.