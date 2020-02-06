أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 6-2-2020
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و5.% جنهي، وسعر كيلو البطاطس بين 2 و3.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و5.5 جنيه.
البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 3 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 7 و10 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال السكري بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.
اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 5 و11 جنيها.
الفراولة بين 4 و9 جنيهات.
الموز البلدي بين 5 جنيهات.
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