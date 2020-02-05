الأجانب يواصلون قيادة البورصة إلى الارتفاع مع نهاية تعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.52% مع نهاية التعاملات، إلى مستوى 13987 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.34%، ومؤشر EGX100 الأسوع نطاقا بنسبة 0.8%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 225.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين صافي بيع بقيمة 170.4 مليون جنيه، و55 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفعت بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 0.26%، إلى مستوى 13915 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.