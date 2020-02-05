أكثر الكلمات إنتشاراً

نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الأجانب يواصلون قيادة البورصة إلى الارتفاع مع نهاية تعاملات الأربعاء

03:20 م الأربعاء 05 فبراير 2020
الأجانب يواصلون قيادة البورصة إلى الارتفاع مع نهاية تعاملات الأربعاء

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.52% مع نهاية التعاملات، إلى مستوى 13987 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.34%، ومؤشر EGX100 الأسوع نطاقا بنسبة 0.8%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 225.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين صافي بيع بقيمة 170.4 مليون جنيه، و55 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفعت بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 0.26%، إلى مستوى 13915 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

البورصة أسهم البورصة مؤشر البورصة

الخبر التالى:

مسؤول: زيادة المعاشات الهدف الأساسي لقانون التأمينات الموحد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الداخلية لأصحاب السيارات: سارعوا بتركيب اللاصق الإلكتروني‎