وزيرة التخطيط: إطلاق النسخة المحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية قريبًا

كتب- مصطفى عيد:

استقبلت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمقر وزارة التخطيط، لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان مشترك بين الوزارتين.

وقالت هالة السعيد، إن وزارة التخطيط أوشكت على الانتهاء من مراجعة النسخة المحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وسيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية قريبًا.

وأضافت في البيان أن الوزارة حريصة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، وذلك في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وقالت إن هذه النسخة المُحدثة لرؤية مصر 2030 تركز على فكرة عقد الشراكات، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، وشركاء التنمية المحليين والدوليين لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك في إطار العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية.

وبحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإن الوقت قد حان لإنطلاق وتشجيع القطاع الخاص، خاصة في ظل الإصلاحات القطاعية التي تقوم بها الدولة والاستثمارات في البنية التحتية والقوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار.

وأضافت أن كل هذه الأمور من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر.

وقالت رانيا المشاط، إن دور وزارة التعاون الدولى، هو التنسيق مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم المشروعات المستقبلية التي تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى هدف وزارة في خلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا.

واتفقت الوزيرتان، على التنسيق بين الوزارتين أمام مؤسسات التمويل الدولية، وذلك لعرض انجازات الحكومة المصرية وأولويات برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذى وافق عليه مجلس النواب وعرضه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.