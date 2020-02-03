ارتفع بـ"كريدي أجريكول".. أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك قناة السويس، والتعمير والإسكان، والبركة عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.