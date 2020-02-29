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ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت

11:57 ص السبت 29 فبراير 2020
ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت

أسعار الخضروات


كتب- علاء حجاج:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة اليوم السبت عند نفس مستوياتها أمس الجمعة في سوق العبور، فيما ارتفع سعر كيلو الباذنجان البلدي جنيها واحدا ليتراوح بين 5 و7 جنيهات.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيه و4.5 جنيه، وكيلو البطاطس بين 2 جنيه و3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البصل بين 3 و6 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و 11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه واحد.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 و 4.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 3.5 و 6.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق العبور

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