ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت
كتب- علاء حجاج:
استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة اليوم السبت عند نفس مستوياتها أمس الجمعة في سوق العبور، فيما ارتفع سعر كيلو الباذنجان البلدي جنيها واحدا ليتراوح بين 5 و7 جنيهات.
ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيه و4.5 جنيه، وكيلو البطاطس بين 2 جنيه و3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البصل بين 3 و6 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 جنيه و4.5 جنيه.
البطاطس بين 2 جنيه و3 جنيهات.
البصل بين 3 و6 جنيهات.
الكوسة بين 5 و8 جنيهات.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و 11 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه واحد.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 2.5 و 4.5 جنيه.
البرتقال أبو سرة بين 3.5 و 6.5 جنيه.
اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.
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