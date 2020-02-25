وزير البترول: محادثات مع نجيب ساويرس لشرائه حصة في شلاتين للثروة المعدنية

كتب - أحمد السيد:

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة بدأت محادثات مع رجل الأعمال، نجيب ساويرس، لبحث استحواذه على حصة في شركة شلاتين للثروة المعدنية.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن وزارة البترول تعمل على تشجيع الاستثمار وجذبه في مجال الثروة المعدنية.

وتملك الهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة للوزارة، 35% من شركة شلاتين، ويستحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع على 34%، وبنك الاستثمار القومي 24% والشركة المصرية للثروات 7%.

قال نجيب ساويرس، أمس الأول الأحد، إنه يتفاوض للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر، حسبما نقلت وكالة رويترز.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليا في منجم السكري بالصحراء الشرقية والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.

وأعلنت الهيئة العامة للثروة المعدنية، التابعة لوزارة البترول، اليوم الثلاثاء، طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، وهي المزايدة الأولى في عام 2020، ومنذ نحو 3 سنوات تقريبا.

يأتي ذلك بعد أن أقرت مصر قانونا جديدا للتعدين، وأصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون الشهر الماضي.