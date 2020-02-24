"كورونا" يقفز بأسعار الذهب لمستويات تاريخية في مصر (فيديوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين، مع صعود سعر المعدن عالميا.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري ارتفع جرام سعر الذهب في السوق المحلي بنحو 20 جنيها، ليصل لمستويات تاريخية.

وجاءت الزيادة على إثر ارتفاع السعر المعدن عالميًا نتيجة الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن من قبل المستثمرين إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في عدد كبير من الدول على مستوى العالم مؤخرا.

ويوضح الفيديوجرافيك التالي تأثير فيروس كورونا على أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي.