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الدولار يرتفع أمام الجنيه في بعض البنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

05:35 م الإثنين 24 فبراير 2020
الدولار يرتفع أمام الجنيه في بعض البنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها مساء أمس الأحد، بينما انخفض في 3 بنوك، فيما استقر في بنكين.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والإسكندرية و إلى 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في البنك العربي الأفريقي إلى 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرسين في كريدي أجريكول إلى 15.52 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع.

وانخفض سعر شراء الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.52 جنيه، كما انخفض سعر البيع بنحو قرشا واحدا إلى 15.62 جنيه.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك البركة إلى 15.50 جنيه للشراء و15.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بنك القاهرة البنك التجاري الدولي
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