تراجع الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار كيلو الكوسة والباذنجان البلدي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.
البطاطس بين 2 جنيه و3 جنيهات.
البصل بين 3 و5 جنيهات.
الكوسة بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال السكري بين 2 و4 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.
اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.
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