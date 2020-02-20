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تراجع الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

11:09 ص الخميس 20 فبراير 2020
تراجع الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

أسعار الخضر والفاكهة


كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الكوسة والباذنجان البلدي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

سوق العبور أسعار الخضر أسعار الفاكهة

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