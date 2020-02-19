وزيرة التخطيط: 5.6% معدل النمو الاقتصادي في مصر بالنصف الأول من العام

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء أن معدل نمو الاقتصاد بلغ 5.6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وأضافت أن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي.

وبحسب ما ذكرته الوزيرة في بيان صحفي لمجلس الوزراء فإن ارتفاع معدل النمو جاء مدفوعًا بنمو قطاع تكرير البترول والاتصالات والتشييد والبناء، مع استمرار نمو قطاع السياحة.

وتستهدف مصر نموًا اقتصاديًا 6% خلال العام المالي الجاري مقابل 5.6% خلال عام 2018-2019.

وخلال الربع الأول من العام المالي الجاري حققت مصر معدل نمو بلغ 5.6%، بحسب بيانات وزارة التخطيط.

وقالت الوزيرة، إن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي.

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته لمعدل النمو العالمي لعام 2020 للمرة الثالثة ليصل من 3.6% في أبريل 2019 إلى 3.3% في يناير 2020، كما تتوقع عدد من المنظمات انخفاض معدل النمو العالمي بنسبة 0.3% في العام الحالي، بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وقالت إنه فيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن قطاع تجارة الجملة والتجزئة احتل المركز الأول من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من عام المالي الجاري بنسبة مساهمة تصل إلى 14.7%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 12.6% وقطاع الزراعة والغابات والصيد 12.0%.

وبحسب الوزيرة فإن الاستهلاك العائلي كان المحرك الرئيسي للنمو في السنوات السابقة، إلا أن نسبة مساهمته بدأت في الانخفاض منذ العام المالي 2017- 2018، وفي المقابل، احتل الاستثمار المركز الأول في مصادر النمو.