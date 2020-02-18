أسعار النفط تهبط 1% مع استمرار القلق بشأن تفشي فيروس كورونا

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الثلاثاء، مقتدية بخسائر أسواق المال بفعل استمرار بواعث القلق حيال الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا في الصين وتداعياته بالنسبة للطلب على الخام.

وبحلول الساعة 0746 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت عند 56.88 دولار للبرميل، منخفضا 79 سنتا بما يعادل 1.4%، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 1.1% ليسجل 51.48 دولار للبرميل.

وقال إدوارد مويا محلل السوق في أواندا إن "أسعار النفط مازالت مُرهَقة إذ ربما كان متعاملو الطاقة مغرقين في تفاؤلهم حيال أثر فيروس كورونا على الطلب، إلى جانب تلاشي التفاؤل بأن تتفق أوبك+ على تعميق تخفيضات الإنتاج في مارس".

وأضاف "التفاؤل بأن الصين ستشهد عودة أوضاع السفر والتجارة إلى طبيعتها خلال الربع القادم ربما لم يكن في محله... بقية العالم يتوخى الحذر على صعيد المخاوف من تفشي الفيروس وهو ما ليس في صالح توقعات الطلب على الخام".