ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و28 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 40 و46 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو الجمبري الممتاز 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و66 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.